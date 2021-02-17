بالارقام.. استطلاع يكشف أن تركيا تزداد سوء تحت قيادة أردوغان

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أظهرت نتائج أجراها مركز أبحاث أكسوي التركي، أن أكثر من 61.5% من الشعب التركي، يروا أن أوضاع البلاد تحت قيادة رجب طيب أردوغان تزداد سوء، فيما يدعو نحو 53.6% إلى العودة للنظام البرلماني.



وأشار الاستطلاع الذى أجراه المركز، إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، حيث أن نحو 44.2% سيصوتون لصالح حزب الشعب الديمقراطي، في حالة إجراء أي انتخابات مقبلة.

وأوضح مركز الأبحاث التركي "أكسوي" في الاستطلاع الذى أجراه، أن نحو 48.5% من الشعب سيختار منصور يافاش عمدة أنقرة الحالي كرئيس للبلاد في حال إجراء انتخابات رئاسية ضد رجب طيب أردوغان