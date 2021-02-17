محمد الفلاح - الأمم المتحدة: تصعيد الحوثيين في مأرب ينذر بكارثة إنسانية

الأربعاء 17 فبراير 2021

حذرت الأمم المتحدة، من تعريض ملايين المدنيين للخطر جراء تصعيد ميليشيات الحوثي في مأرب، شمالي شرق اليمن، و"تداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".



وأكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، الثلاثاء، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن الهجوم العسكري "يضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وقد يتسبب في نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

وشدد لوكوك على أن الوقت حان الآن للتهدئة، وليس مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمني، مشيرا إلى أنه سوف يقدم إحاطة إلى جلسة مجلس الأمن لدى انعقاده الخميس المقبل.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، الاثنين، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية مخيم الزور للنازحين غربي مأرب، تزامنا مع هجوم بري مكثف تشنه للأسبوع الثاني على التوالي في محاولة لاجتياح المحافظة، وسط إفشال لهذه الهجمات التي وصفتها الحكومة اليمنية بـ "الانتحارية".