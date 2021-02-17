فشل سياسات أردوغان الاقتصادية يرفع أعداد حاملي «شهادة الفقر» بتركيا

تسبب فشل سياسات النظام التركي بقيادة رجب أردوغان؛ في أزمات اقتصادية رفعت أعداد الحاصلين على «شهادة الفقر» بشكل كبير في البلاد.

وقالت البرلمانية المعارضة «جمزة تاشجيار»، إنَّ أعداد المواطنين الحاصلين على «شهادة فقر حال» تزايدت بشكل كبير، كما أنَّ الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تشهدها تركيا أسفرت عن زيادة جنونية في معدلات الطلب على تلك الشهادة، مشيرةً إلى أنَّ رؤساء الأحياء أبلغوها بصعوبة إعداد إحصاءات لأعداد الحاصلين على الشهادة لكثرة الطلبات، غير أن بعض المناطق شهدت زيادة كبيرة بينما شهد البعض الآخر تضاعف أعداد الحاصلين عليها، وفق صحيفة «زمان».

واستكملت «تاشجيار»، أن هذا الأمر بمثابة مؤشر آخر على مدى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع في تركيا؛ لأن مئات الآلاف من الأتراك أصبحوا بحاجة إلى إعانات بعدما كانوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم وهذا أهم شاغل للرأي العام في البلاد