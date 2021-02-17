عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يجب عزله.. ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي السابق أعضاء مجلس الشيوخ، الجمهوريين لعزل زعيمهم ميتش ماكونيل بعد الانتقادات التي وجهها السيناتور لدونالد ترامب.



وقال ترامب في بيان إن الحزب الجمهوري لن يتمكن من أن يكون مجدّداً محطّ احترام أو قوياً مع زعماء سياسيين من أمثال السيناتور ميتش ماكونيل على رأسه".

وأضاف أن "ميتش سياسي متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى".

ويأتي بيان ترامب بعد أن قال ماكونيل السبت، إنه رغم تصويته لمصلحة تبرئة الملياردير الجمهوري في محاكمة عزله، إلا أن الرئيس السابق "مسؤول عملياً وأخلاقياً" عن الهجوم الدموي الذي شنه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.

وبعدما التزم شبه صمت مطبق منذ خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني، قرر ترامب في بيانه شنّ حرب مفتوحة على ماكونيل، السياسي المحنّك ذي الرؤية الاستراتيجية الدقيقة والذي كان لوقت طويل حليفاً وثيقاً للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة.

ويعكس هذا الطلاق العلني بين الرجلين الانقسامات العميقة التي يتخبّط فيها الحزب الجمهوري حالياً.

وفي بيانه المطوّل قال ترامب إن استطلاعات الرأي تشير "اليوم إلى أنّ أرقام" ماكونيل "هي أدنى حتى مما كانت عليه في السابق، إنّه يدمر الجهة الجمهورية من مجلس الشيوخ وفي الوقت نفسه يلحق أضراراً جسيمة ببلدنا".

وكان ماكونيل وجه السبت، انتقادات لاذعة لترامب رغم تصويته على تبرئة الرئيس السابق من تهمة التحريض على التمرّد، معتبراً أنّه "ما من شك في أنّ الرئيس ترامب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة أحداث ذلك اليوم".