شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» يحث «الكاظمي» على مواصلة العمل مع كردستان للتصدي للمتطرفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الاستياء من الهجمات الصاروخية المتعددة في أربيل العراقية أمس الأول الاثنين.

كما أعرب بلينكن ، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الثلاثاء، عن تضامنه مع "المدنيين العراقيين الأبرياء الذين أصيبوا وكذلك إلى أفراد التحالف المصابين وعائلات وذوي المقاول المدني الذي قُتل في الهجوم"، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وذكر المتحدث أن بلينكن حث الكاظمي على مواصلة العمل عن كثب مع حكومة كردستان الإقليمية للتصدي للمتطرفين العنيفين.

وكانت عدة صواريخ قد استهدفت مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، مساء الإثنين ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.