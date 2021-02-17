شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات إيران تهاجم أربيل بـ 14 صاروخا.. وإدانة عربية ودولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، وأعربت عن استنكارها الشديد لتلك الاعتداءات الجبانة، وصرحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير في سلامة أراضيه، وتؤكد تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى النيل من استقرارها والتأثير في سيادتها.

الميليشيات تعترف

كانت ميليشيا عراقية موالية لإيران تعرف بـ «سرايا أولياء الدم» أعلنت أمس الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه في كردستان العراق، ليل الإثنين، وأسفر عن مقتل مدني وإصابة 9 آخرين بحسب التحالف الدولي، الذي أكد أن الهجوم تم بواسطة 14 صاروخا.

وتبنت هذه الميليشيا الجديدة التي طفت على السطح في الأشهر الأخيرة ويربطها المراقبون بكتائب «حزب الله العراقية» الموالية لإيران، عددا من الهجمات التي استهدفت قوات دولية وبعثات الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة صنفت كتائب حزب الله العراقية منظمة إرهابية، وشنت ضدها عددا من الضربات.

الرئيس العراقي

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن استهداف أربيل ومطارها يمثل «تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا»، معتبرا ذلك ضمن المحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، وذلك لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي.

فيما دعا رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بجدية.

غضب دولي

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن اطلع على الهجوم في أربيل.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة «غاضبة» بسبب الهجوم الصاروخي. وأضاف في بيان: تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني لمناقشة الواقعة والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بالهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل، ودعت إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة، كما دعت إلى حماية العراق من التناحرات الخارجية.

وأدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي بشدة الهجوم، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه. وقال: سندعم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في التحقيق في الهجوم.

وأعلن التحالف الدولي أمس الثلاثاء، أن هجوم أربيل تم بواسطة 14 صاروخا وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين.

إدانة عربية

فيما أدان الأمين العام لمجلس التعاون د. نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدينة أربيل بشمال العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن المجلس مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم، كونه يُشكِّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية ويقوِّض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.

وأكد أبو الغيط في بيان له أمس أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مُنوهًا بأن استقرار إقليم كردستان العراق ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

اعتداء إرهابي

فيما أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الاعتداء الإرهابي بالصواريخ الذي استهدف محافظة أربيل العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأكد «العسومي» في بيان له أمس رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية، مشددًا على دعم البرلمان العربي الكامل لما يتخذه العراق من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى تضامن البرلمان ووقوفه التام مع العراق في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، مُعربًا عن تعازيه للحكومة العراقية ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.