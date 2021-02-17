رئاسة إيران.. تخوف من الصناديق الفارغة وثلاثة مرشحين محتملين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

استنفار سياسي لافت تعيشه إيران هذه الأيام.. انتخابات رئاسية على الأبواب.. تحديات خارجية واحتجاجات داخلية آخذة بالتصاعد.

مع التنافس التقليدي بين التيارين الإصلاحي والمتشدد، يحل الموعد الانتخابي المقرر منتصف العام الجاري، في ظل وجود إدارة أمريكية جديدة.. فما السيناريوهات المحتملة؟ ومن أبرز المترشحين؟

انتخابات الرئاسة في إيران.. توقعات بصراع ثلاثي في صناديق فارغة



يدفع مرشد إيران علي خامنئي بمرشحين من الحرس الثوري المتشدد.. تشير المعارضة وتؤكد إصراره على الإمساك بكل مفاصل الدولة، خوفا من انفجار قادم.

أما جواد لاريجاني الأمين العام السابق للجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء في إيران، فقد توقع انحصار المنافسة بشكل رئيسي بين ثلاث شخصيات.

شقيقه علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق، وخلفه محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي.

رئاسة إيران.. مرشح جديد وهذا خيار خامنئي



أسماء لها تاريخ سابق في الترشح للانتخابات الرئاسية، غير أنها لم تفز، ولم تدل حتى الآن بأي تصريحات رسمية حول الترشح.

وعلى ضوء الانتخابات البرلمانية العام الماضي، والتي سجلت أدنى نسبة مشاركة على مدار أربعة عقود، فالاستياء السائد لدى الشعب الإيراني لن يقلله وفقا لمراقبين إجراء انتخابات وتغيير رئيس.. فالمشكلة الحقيقية في النظام نفسه لا في واجهته.

وأشار تقرير "فردا نيوز" حينها إلى أن هناك محاولات لحشد دعم من داخل تيار الإصلاحيين والمعتدلين ورجال الدين لحساب علي لاريجاني حيث يعد خيارا مفضلا بالنسبة للرئيس الحالي حسن روحاني الذي تنتهي فترته الرئاسية الثانية والأخيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.