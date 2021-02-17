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الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة رصد بعض المخالفات، من ضمنها مخالفة لأحد سكان مشروع سكن مصر، بتغيير لون بلكونة الواجهة مما يترتب عليه تشويه منظر واجهة العمارة ومن ثم المشروع ككل.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إنه تم التعامل الفوري وإعاده الشيء لاصله، لكن الجهاز وحده مش هيقدر يحافظ على المشروع.

وتابع: "لازم التعاون المشترك مع سكان المدينة، لازم يكون في وعي ورغبة في الحفاظ على المشروعات التي تم إنجازها وعدم تحولها لعشوائية، والتي تبدأ بتصرف فردي، قد يظنه البعض أنه بسيط، أو من باب "هي جات عليا يعني"، وبعدها تتوالى المخالفات لحد ما يتحول الجمال والنظام العشوائية مرفوضة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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