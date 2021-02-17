التعليم: الحالة الوبائية لكورونا تحدد موعد امتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، عن موعد إجراء امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2021.

وكان من المقرر إجراء امتحانات الدبلومات الفنية العام الحالي، 19 مايو، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، لمصراوي، إن الوزارة حريصة على إجراء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام كونها شهادة عامة ولابد من عقد الامتحانات مثل العام الماضي حتى لا نهدر السنة الدراسية على الطلاب.

وشدد نائب الوزير على أنه يتوقف إعلان تاريخ محدد لامتحان الدبلومات الفنية على الحالة الوبائية لجائحة كورونا ومعدل انخفاض وارتفاع الإصابات، مؤكدًا أن الميعاد سيكون متوافق مع امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة والذي كان من المقرر عقده 19 يونيو 2021، موضحا أنه سيتم تحديد موعد جديد لا يكون قبل شهر يوليو المقبل.

وأضاف مجاهد، أن الوزارة تدرس حاليا مع المديريات التعليمية البدائل المختلفة امتحانات النقل في التعليم الفني وشكل الامتحانات وأسلوبها استرشادا بالتوجيهات التي وردت في المؤتمر الصحفي للوزير مساء اليوم والتزامًا بما يلي:

- خفض عدد أيّام الامتحانات إلى الحد الأدنى.

- خفض الساعات المخصصة للامتحانات والاعتماد على أسئلة الاختيار من متعدد إعادة الترتيب بقدر الإمكان.

- الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

- إجراء امتحانات المواد التي لا تدخل في المجموع من خلال حل الامتحان بالمنزل.

- تقسيم ايّام الأسبوع على امتحانات كل من الصف الأول والصف الثاني لتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية. ​