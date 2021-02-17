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الصحة العالمية: انخفاض عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بمقدار نصف مليون حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ):
أفادت منظمة الصحة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في جنيف بأن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس انخفض الأسبوع الماضي إلى 2.7 مليون إصابة، وهو ما يقل بنحو 500 ألف إصابة عن الأسبوع السابق.

ويأتي هذا الانخفاض البالغة نسبته 16% وسط تراجع مطرد عن ذروة الإصابات التي بلغت حوالي 5 ملايين حالة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وشهدت جميع مناطق العالم في الأسبوع الماضي اتجاها تنازليا في منحنى الإصابات باستثناء الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن حالات الإصابة في الشرق الأوسط البالغة 170 ألفا تعد ضئيلة أمام 970 ألفا في أوروبا و1.3 مليون في الأمريكتين.

وسجلت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 81 ألف حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا حول العالم ، بانخفاض 10 %.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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