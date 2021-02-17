المغرب يسجل 476 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ارتفاعاً من 121 أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 479 ألفاً و71 حالة.

كما سجلت 13 وفاة نزولاً من 14 أمس ليصل إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8504 حالات.

وتعافى 1079 شخصاً جديداً ليصل عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 460 ألفاً و628 حالة. وتلقى المغرب اليوم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم، ليصل عدد الجرعات التي تلقاها المغرب من لقاحي سينوفام وأسترازينيكا إلى سبعة ملايين جرعة.

وكان المغرب قد طلب 66 مليون جرعة من لقاح ضد كوفيد- 19 لتطعيم 80 في المئة من سكانه أي نحو 25 مليون شخص.

ووصلت أعداد الذين تلقوا التطعيم ضد هذا الفيروس في المغرب حتى اليوم إلى مليون و904169 شخصاً.

وقررت وزارة الصحة المغربية تعميم اللقاح المجاني على جميع الفئات بعد أن أعطيت الأولوية في البداية للعاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.



