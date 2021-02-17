بيجيدي المستشارين يستفسر أمزازي عن مبادرة التعاون مع “دولة الإحتلال” ويحذر من تهديدها لهوية المغاربة

جدة - عبدالحي حسين - دعا فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الرد على ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية “بخصوص مقترحات تعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع التربية والتعليم”.

وجاء ذلك في سؤال وجهه الفريق البرلماني للبيجدي، حول التسريبات بشأن اتصالات رسمية جمعت أمزازي “مع دولة الاحتلال تضمنت اقتراح مبادرات تعاون تهم قطاع التربية والتكوين” معتبرا أن هذه المبادرة –في حالة صحتها- تشكل تهديدا لهويتنا وقيمنا، وشدد على ضرورة تحصين قطاع التعليم من كل محاولات الاختراق.

وكانت صحف إسرائيلية قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن حكومة تل أبيب عبرت عن شكرها للمغرب بعد قرار إدراج التراث اليهودي في المنهاج الدراسي المغربي وتعلن أن المنهاج الدراسي في إسرائيل سيتضمن مواضيع عن اليهود المغاربة.

وأفادت المصادر ذاتها أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد اتفق خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوؤاف جالانت على تبادل الوفود الطلابية، وتنظيم جولات دراسية في إسرائيل، والمغرب.

وأعلن الوزير الإسرائيلي أنه، في العام المقبل، سيتضمن المنهاج الدراسي في إسرائيل مواضيع عن اليهود في المغرب، معبرا عن شكره، لأمزازي على قرار إدراج مواضيع تخص إسرائيل، والتراث اليهودي في المنهاج الدراسي المغربي، كما عبر عن شكره للملك محمد السادس على حماية اليهود، والحفاظ على مواقع التراث اليهودي في المغرب.