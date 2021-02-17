شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي»: نقف مع اليمن لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أمس في الرياض، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق معه، وجرى خلال الاستقبال استعراض المجالات السياسية والاقتصادية والاحتياجات التنموية والمشاريع الخدمية، التي ينفذها المجلس في اليمن وسبل تنميتها وتعزيزها.

أكد أمين عام مجلس التعاون موقف المجلس الدائم والثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية وحرص المجلس ووقوفه جنبا إلى جنب في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب اليمني من استعادة حريته وكرامته وينهي معاناته الإنسانية، مؤكداً رفض المجلس التدخل الإيراني في الشأن اليمني.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم بالإعداد والتحضير لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 36 بشأن الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، وذلك بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

فيما تطرق الوزير اليمني ابن مبارك إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل تشكيل الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة نشاطاتها وفقاً لاتفاق الرياض، والتصعيد العسكري الحوثي في محافظتي مأرب والجوف والهجمات الإرهابية، التي تطلقها الميليشيات على مدن المملكة في ظل الجهود الدولية الداعية لوقف عمليات التصعيد والدفع بالعملية السياسية لإنهاء الحرب العبثية، التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة، التي تعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتعريض الملاحة الدولية للخطر.

وأشاد وزير الخارجية بجهود المجلس ومباركته لنجاح القمة الخليجية الـ41، التي تكللت بالمصالحة الخليجية من خلال اتفاق قمة العلا، التي تعزز الصف الخليجي والعربي.