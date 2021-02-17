التهم الجديدة لزعيمة ميانمار تثير قلق واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، الملاحقات الجديدة التي تستهدف زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وطالبت مجدداً بالإفراج عنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "نحن قلقون حيال المعلومات التي تفيد أن الجيش وجّه تهماً جديدة لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي".



وأضاف: "ندعو الجيش في ميانمار إلى الإفراج فوراً عن جميع المدنيين والقادة السياسيين والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأعضاء الآخرين في المجتمع المدني المعتقلين ظلماً، كذلك إلى إعادة (السلطة) إلى الحكومة المنتخبة ديموقراطياً".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الجيش في ميانمار إن زعيمة البلاد المعتقلة "بصحة جيدة"، وذلك في ظل عدم ظهورها للعلن منذ الانقلاب العسكري.

وتأتي طمأنة الجيش هذه، بعد تصريحات إعلامية أدلى بها محامي سو تشي، صباح اليوم، تحدث فيها عن عدم وجود أخبار سيئة أو جيدة حول صحتها.



من جانبه أفاد محامي زعيمة ميانمار ، بأن الجيش وجّه لها تهمة ثانية بعد أن عزلها واستولى على السلطة.

وقال محامي سو تشي، خين ماونج زاو، لوسائل إعلام محلية إنها تواجه تهمة ثانية بانتهاك قانون الكوارث الوطني في البلاد.

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، نفذ الجيش في ميانمار انقلابا أنهى ديمقراطية وليدة عمرها عشر سنوات بعد أجيال من حكم المجلس العسكري.

وخلال الانقلاب الذي أدانته دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، اعتقل الجيش زعيمة البلاد والرئيس ومسؤولين آخرين.