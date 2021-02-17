عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 11 صاروخا.. الجيش العراقي يكشف تفاصيل هجوم أربيل

الأربعاء 17 فبراير 2021

الخليج 365

قال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الصواريخ التي سقطت بأربيل أطلقت من داخل حدود إقليم كردستان.



وأوضح المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، أن عدد الصواريخ التي سقطت في أربيل 11 صاروخاً، وأطلقت من منطقتين داخل إقليم كردستان.

وأكد يحيى رسول، أن الجيش العراقي لن يقبل بتحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الدفاع الأمريكية، الهجوم الصاروخي، وأكد وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، أن واشنطن لا تزال ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في جهودهم للدفاع عن سيادة البلاد.

وأطلقت عدة صواريخ على أربيل عاصمة كردستان العراق، أصاب أحدها مجمّعاً عسكرياً في مطار المدينة تتمركز فيه قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

والهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، وأسفر عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين بينهم جندي أمريكي.

ولاقى الهجوم الصاروخي الذي تبنته مليشيات موالية لإيران تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، واستهدف مواقع متفرقة في أربيل إدانات عربية ودولية واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنه.