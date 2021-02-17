شكرا لقرائتكم خبر عن «نور وعصابة الإخوان».. أداة إيرانية تخريبية ضد مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق، أن رئيس قناة «الشرق» الإخوانية السياسي المصري الهارب إلى تركيا أيمن نور حصل على تمويلات مالية ضخمة من إيران، مقابل تأسيس قنوات مشبوهة للهجوم على عدد من الدول العربية.

وقال إن قيادات الإخوان في تركيا تجهز قائمة جديدة من عناصر الجماعة لتجنيسهم هربا من الملاحقات والضغوط التي يمارسها الإنتربول الدولي تجاه العناصر المتورطة في أعمال عنف داخل مصر.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان تدعم حاليا وثيقة أيمن نور التي أطلق عليها «اتحاد القوى الوطنية المصرية» وتشكيل ما يعرف بـ«لجنة الحكماء» بهدف تقنين تحركات عناصرها من خلال كيانات سياسية بعيدا عن المكون التنظيمي للإخوان، كما أنه فتح اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني عبر وسطاء؛ بهدف دعم تمويل الجبهة المعادية للقاهرة، مؤكداً أن نور وعناصر إخوانية التقوا ممثلين للجانب الإيراني وعناصر من حزب الله داخل تركيا للاتفاق على أجندة عمل وخريطة التحركات التي سيتم تنفذها خلال المرحلة القادمة.