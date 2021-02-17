شكرا لقرائتكم خبر عن على خلفية الانقسام.. هل تحتاج أمريكا حزباً ثالثاً ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يضرب الانقسام الحزبي المشهد السياسي الأمريكي، أعلن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين أن بلادهم باتت بحاجة إلى حزب سياسي ثالث، معتبرين أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي «يقومان بعمل ضعيف في تمثيل الشعب». وبحسب استطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب وصدر أمس الأول (الإثنين)، قال 62% إن هناك حاجة إلى الطرف الثالث، بينما قال 33% إن الحزبين الرئيسيين الحاليين يقومان بعمل «مناسب» ويمثلان غالبية الآراء السياسية للأمريكيين. وتعتبر نتيجة الاستطلاع هي الأكبر للأشخاص الذين يقولون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب ثالث منذ أن بدأت غالوب الاقتراع حول نفس السؤال في عام 2003. ولفت الاستطلاع إلى ثاني أقل نسبة مئوية من الأشخاص الذين قالوا إن الأحزاب الحالية كافية بعد أن قال 26% من المشاركين ذلك في استطلاع أكتوبر 2013. وينظر 48% من الأمريكيين إلى الحزب الديمقراطي بإيجابية، بينما ينظر للحزب الجمهوري بإيجابية بنسبة 37%. ويقول 4 من كل 10 جمهوريين إنهم يريدون أن يصبح حزبهم أكثر تحفظًا بعد نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، بينما يأمل 34% أن يظل كما هو، ويريد 24% فقط أن يصبح أكثر اعتدالًا.

