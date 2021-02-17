شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار 11 سبتمبر.. لجنة تحقيق في «أحداث الكونغرس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على غرار لجنة التحقيق في هجمات11 سبتمبر 2001، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للنظر في ما وصفته بـ«التمرد المميت» الذي وقع في مبنى الكابيتول. وقالت بيلوسي (الإثنين) إن اللجنة «ستحقق وتقدم تقريرا عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي في 6 يناير 2021». وأضافت في رسالة إلى زملائها الديموقراطيين أن مجلس النواب سيطرح إنفاقا إضافيا لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول.

ومن المحتمل أن يتطلب إنشاء لجنة مستقلة على غرار اللجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر تشريعاً تتم الموافقة عليه، ومن شأن ذلك أن يرفع التحقيق خطوة إلى أعلى، ويقدم محاسبة نهائية مدعومة من الحكومة للأحداث. ومع ذلك، فإن مثل هذه اللجنة ستشكل مخاطر زيادة حدة الانقسامات الحزبية أو حجب الأجندة التشريعية للرئيس جو بايدن. وقال السيناتور الديموقراطي كريس كونز: «إن لجنة على غرار 11 سبتمبر وسيلة للتأكد من أننا نؤمن مبنى الكابيتول في المستقبل».