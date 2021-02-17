شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان يتهرب من الأزمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم رئيس حزب الديموقراطية والتقدم التركي علي باباجان، حزب العدالة والتنمية الحاكم وشركاءه بالتهرب من الأزمة الاقتصادية عبر التسويق لدستور جديد. وأنحى باباجان في مقابلة صحفية أمس الأول، باللائمة على حكومة أردوغان، متهما إياها بمحاولة خلق أحداث جديدة لصرف النظر عن المشاكل الأساسية. وقال: «أولئك الذين لا يستطيعون إنتاج أفكار لحل المشاكل العميقة يحاولون خلق أجندة من خلال اتباع سياسة طويلة الأمد لاستقطاب الجماهير». واتهم الائتلاف الحاكم بـ «التهرب من الأزمة الاقتصادية التي وقعوا بها» عبر إنشاء أخبار ترتكز على قضايا «الدين والوطن» ليقوموا بالتسويق لدستور جديد للبلاد.

وأكد وزير الاقتصاد السابق، أنه لا يوجد دستور جديد على جدول أعمالنا، لدينا تغييرات نحو نظام برلماني معزز، هذه التعديلات مقيدة بأجزاء تشريعية وقضائية وتنفيذية معينة من الدستور، وقواعد إجراءات البرلمان والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.