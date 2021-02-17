شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: إجراءات لتقديم استقالات المعلمين والإداريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

وضعت وزارة التربية والتعليم إجراءات تقديم الاستقالات، للهيئات التدريسية والإدارية من العاملين في المدارس ورياض الأطفال، حيث فتحت باب التقديم للراغبين، حتى نهاية فبراير الجاري، على أن يستمر المتقدمون بالاستقالات في أعمالهم حتى آخر يوم عمل محدد في طلب الاستقالة.

وطلبت الوزارة ضمن إجراءاتها، ممن تقدم بطلب الاستقالة خلال شهر ديسمبر الماضي، إعادة التقديم مرة أخرى، من خلال الدخول على نظام «بياناتي» للخدمة الذاتية للموظف وفق نموذج حددته يتضمن البيانات الشخصية والرقم الوظيفي وتحديد تاريخ الاستقالة، مع الالتزام بفترة الإشعار المقررة، وعدم الممانعة في تطبيق القانون، والاعتماد من الرئيس المباشر بعد متابعة الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

وشددت على أنه في حال انقطاع الموظف، المتقدم بالاستقالة عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع، فستطبق في شأنه أحكام ســـــياسة إجراءات الانقــــطــــاع عن العمل القانونية، مع التأكيد أنه لا يجــــــوز للموظف الرجوع في استقالته إلا بموافقة رئيس الجهة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل وانتهاء خدمته، ولن ينظر في الطلب بعد التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.

ودعت الراغبين في التقدم باستقالاتهم إلى الاطلاع على الأحكام والشروط واتباع التعليمات المحددة لذلك، مع العلم بأن آخر يوم في العام الدراسي 2021/2020 سيكون بتاريخ 21/08/2021، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال عدم إمكانية التقديم من خلال «بياناتي»، يمكن تقديم الطلب ورقياً وفق نموذج يحدد رقم الموظف وتاريخ التعيين والمدرسة أو الإدارة التابع لها، ومادة التدريس وتاريخ تقديم الطلب وتحديد تاريخ الاستقالة كآخر يوم عمل، وإرساله عبر بريد إلكتروني شخصي.

وأشارت الوزارة إلى أن فتح باب الاستقالات أمام الراغبين وتحديد مدته وفق منظومة وشروط، يأتي حرصاً على استقرار العام الدراسي القادم وكذلك الأوضاع الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية بصورة عامة.