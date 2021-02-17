شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة وفرص لتشكل الضباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أكد المركز الوطني للأرصاد أن فرص تشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر ستقل تدريجياً بدءاً من يوم غد، الخميس، متوقعاً استمرار الضباب على مناطق أقل من المناطق التي شهدت الضباب خلال الأيام القليلة الماضية، وأن يتركز على المناطق القريبة من المناطق الساحلية والساحلية، وكذلك بعض المناطق الداخلية الغربية، نتيجة إلى بدء تغير اتجاه الرياح إلى رياح جنوبية شرقية خلال ساعات الليل.

جاء ذلك في تصريحات خاصة من المركز ل ”الخليج 365”، أشار فيها إلى أن الدولة تشهد، اليوم الأربعاء، ونهار غد الخميس، ارتفاعاً في درجات الحرارة، بينما تتغير الرياح من صباح بعد غد، الجمعة، بشكل تدريجي لتصبح شمالية غربية فتنخفض درجة الحرارة بشكل تدريجي غرباً ثم تمتد لباقي المناطق.

وتوقع المركز أن يكون طقس، اليوم الأربعاء، رطباً صباحاً خاصة على المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وأن تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً سرعتها من 15 إلى 25 وتصل إلى 35 كم / س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأربعاء، هي 29 درجة مئوية في أبوظبي والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وتصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية في مدينة العين، مشيراً إلى أن درجة الحرارة تصل في دبي إلى 30 درجة وفي رأس الخيمة إلى 27 درجة مئوية.

وأشار إلى أن مناطق متفرقة من الدولة شهدت بدءاً من الأسبوع الماضي تشكلاً للضباب نتيجة لوجود مرتفع جوي سطحي يصاحبه مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وزيادة في نسبة الرطوبة في الهواء.

وأوضح أن تشكل الضباب استمر خلال الأيام الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، قرابة 12 ساعة يومياً، وأدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض المناطق، موضحاً أنه يبدأ في مواقع ويمتد بعدها لمواقع أخرى.