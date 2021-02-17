شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد حسان يتعرض لوعكة صحية شديدة ودخوله العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من المقربين والصفحات السلفية عن تعرض الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، لوعكة صحية، ودخوله إلى العناية المركزة خلال الساعات الماضية، فى أحد المستشفيات، وعلق الكثير من الدعاة السلفيين عبر صفحاتهم داعين له بالشفاء.

ونشرت صفحة دافع التابعة للشيخ محمد حسان، عن تعرضه للوعكة الصحية قائلة: "يا رب قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، اشف عبدك محمد_حسان شفاءً تامًا، وعافه في بدنه معافاة كاملة، فأنت الله الذي لا ترد سائلا .

تدوينة صفحة دافع