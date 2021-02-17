“التشامبيونزليغ”.. برشلونة “يسقط” داخل قواعده أمام باريس سان جيرمان برباعية

جدة - عبدالحي حسين - مني فريق برشلونة بالهزيمة فوق أرضية ملعب “الكامب نو” أمام باريس سان جيرمان بـ 4-1، لحساب منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حصة التسجيل في المباراة في الدقيقة 27، قبل أن يعدل مبابي النتيجة في الدقيقة 32 ليعود بعدها في الدقيقة 65 لتوقيع الهدف الثاني.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر عودة برشلونة في المباراة، ضاعف كاين متاعب ممثل الكرة الاسبانية بتوقيع الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يعمق مبابي جراح الكتالونيين بتوقيع “الهاتريك” والهدف الرابع لفريق خلال الدقاٸق الاخيرة من عمر المواجهة.

وسيحاول برشلونة لعب ورقة مباراة العودة لتحقيق الريمونتادا بعد التواضع داخل القواعد أمام ممثل الكرة الفرنسية.