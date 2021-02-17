“البوليساريو” تهدد من جديد وتراسل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن

جدة - عبدالحي حسين - وسط تفاقم عزلتها الدولية، والاقليمية، باتت جبهة “البوليساريو” الانفصالية تبحث عن مصوغ جديد لتبرير أعمالها في المنطقة، متحججة هذه المرة بملف حقوق الإنسان.

ووجهت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، اليوم الثلاثاء، مراسلة جديدة للأمم المتحدة، بحثا عن شرعية لأعمالها العسكرية، التي تريد خوضها في المنطقة.

وتحدث زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، في مراسلة، وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيسة مجلس الأمن الدورية، عما وصفه بـ”الحق” في استعمال القوة ضد المغرب.

وتحدث غالي في مراسلته عن “انتهاكات”، قال إن الجبهة الانفصالية تحتفظ بـ”حق الرد بقوة، وحزم عليها”، مضيفا أن جبهته “لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وحديث غالي ليس معزولا، إذ خرج ممثل الجبهة الانفصالية في الجارة الجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم، للمطالبة بإرسال بعثة مراقبين، وهيآت حقوقية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

يذكر أن الجبهة الانفصالية، بعدما خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، الذي دخل حيز التنفيذ، وحاولت الضغط بلعب ورقة الموارد الطبيعية، عادت، أخيرا، إلى ملف حقوق الإنسان، على الرغم من أنها لم تتمكن من إثبات ادعاءاتها، وإدخال مراقبة الوضع الحقوقي ضمن اختصاصات البعثة الأممية في المنطقة.