البطولة الاحترافية.. الوداد ينتصر علی الفتح

جدة - عبدالحي حسين - حقق فريق الوداد الرياضي فوزا مهما علی الفتح الرياضي، علی أرضية مركب محمد الخامس، بثلاثة أهداف لهدفين لحساب منافسات البطولة الاحترافية.

وسجل الوداد ثناٸية خلال الجولة الأولی بواسطة كل من الهداف أيوب الكعبي والنجم الجديد للقلعة الحمراء مٶيد اللافي.

وحاول الفتح خلال الجولة الثانية العودة في المباراة بتقليص الفارق، وهو المبتغی الذي تمكن من تحقيقه بواسطة اللاعب يوسف ليموري في الدقيقة الـ 59، قبل أن يعود المدافع أشرف داري لتوسيع الفارق بتوقيع الهدف الثالث، ونجح بعدها اللاعب يوسف بلعامري في توقيع الهدف الثاني لفريقه لتنتهي المواجهة بثلاثة اهداف لهدفين لصالح الوداد.