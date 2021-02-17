الخارجية الأمريكية: الحوثيون ما زالوا على قائمة الإرهاب بحسب تصنيف الأمم المتحدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

الخارجية الأمريكية تؤكد أن الحوثيين ما زالوا على قائمة الإرهاب بحسب تصنيف الأمم المتحدة



أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحوثيين ما زالوا على قائمة الإرهاب بحسب تصنيف الأمم المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستواصل معاقبة الحوثيين إذا لم يغيروا سلوكياتهم.

وفى وقت سابق قال المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيموثي ليندركينج إنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية فى اليمن، متابعا: "نعمل على زيادة الضغوط على القيادات الحوثية".

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى اليمن، خلال مؤتمر صحفى، أن الحوثيين ما زالوا يخضعون لعقوبات وفق تصنيف الأمم المتحدة، مستطردا: "أتطلع للعمل مع السعودية والحكومة اليمنية".