كأس إفريقيا.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ينتصر علی غامبيا

جدة - عبدالحي حسين - حقق المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الفوز علی نظيره الغامبي بهدف دون مقابل برسم الجولة الافتتاحية لكأس إفريقيا، التي تحتضنها موريتانيا۔

وسجل هدف الفوز للمنتخب الوطني اللاعب مهدي موباريك من ضربة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المواجهة، التي قص من خلالها المنتخب مشاركته القارية.

وتابع فوزي لقجع المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني رفقة كل من اينفانتينو، رٸيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحمد ولد يحيی، رٸيس الاتحادي الموريتاني لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للأمم التي تحتضنها موريتانيا إلى غاية 6 مارس المقبل.