معتقلو “الفنيدق” يغادرون السجن بعد حكم ابتدائي بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ

جدة - عبدالحي حسين - أسدلت المحكمة الإبتدائية بتطوان، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على قضية المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الإجتماعية التي عرفتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وقضت المحكمة، مساء اليوم، بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق المعتقلين الأربعة، ممهدة للإفراج عنهم، وفق ما أكده أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وكانت المحكمة الابتدائية في تطوان، قررت بداية الأسبوع الماضي، متابعة 4 شباب، ألقي عليهم القبض في احتجاجات مدينة الفنيدق، في حالة اعتقال، وتمت إحالتهم على السجن المحلي.

النيابة العامة قررت متابعة المعتقلين في حالة اعتقال، بتهم التجمهر بدون رخصة وحيازة سلاح، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والعنف، حسب تصريحات دفاعهم.

ويتعلق بكل من ياسين رازين، ورضى العفاقي، ونور الدين الهيشو سحيقو، ومحمد الهيشو مكدار، والذين تم اعتقالهم بعد أول جمعة من الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، وهي الاعتقالات التي لم تثن الساكنة على الخروج للجمعة الثانية على التوالي للاحتجاج.