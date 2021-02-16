تطوان.. التوقيف المؤقت لـ”مقدم شرطة” اعتدى على مستخدم بمحل تجاري

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بمنطقة أمن تطوان، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي، للبت في التجاوزات المهنية والإخلالات الشخصية المنسوبة له.

وحسب بلاغ ولاية أمن تطوان، فإن هذه العقوبة التأديبية، تأتي على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة المذكور في قضية زجرية تتمثل في المشاركة في تعريض مستخدم بمحل تجاري بمدينة مارتيل، للتهديد بواسطة السلاح الأبيض، المقرون بالضرب والجرح باستعمال أصفاد معدنية غير نظامية، وذلك بسبب خلاف شخصي سابق بين الطرفين، وهي القضية التي شكلت موضوع بحث قضائي معروض حاليا على القضاء.

وحسب ذات البلاغ، فإنه بالموازاة مع الإجراءات الإدارية الجارية في حق موظف الشرطة المخالف، فقد جرى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضه على العدالة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.