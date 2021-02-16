عملية إزالة “الجلالة” تتسبب في وفاة شخص في طنجة وأسرة الهالك تطالب بالتشريح

جدة - عبدالحي حسين - توفي، صباح اليوم الثلاثاء، ستيني بعد دخوله في غيبوبة لمدة شهر كامل داخل مصحة الرازي في طنجة، بسبب خضوعه لعملية إزالة الجلالة.

وقال قريب من الهالك لـ”اليوم24″، إن “الرجل الستيني، المعني بالأمر توفي، صباح اليوم، بعد أن تدهورت حالته بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهذا ناتج عن خطأ طبي، وأكد أنهم وضعوا شكاية لدى المصالح الأمنية بخصوص هذه النازلة” .

وأضاف المتحدث نفسه أن عائلة الهالك ستطالب الجهات المختصة بإجراء تشريح للجثة، قبل دفنها، للتأكد من شبهة وجود خطأ طبي، أو تقصير من طرف القائمين على المصلحة.

وقالت زوجة الهالك لـ”اليوم24″، في تصريح سابق، إن زوجها، ومن أجل تجديد رخصة السياقة، أخذ موعدا مع طبيبة العيون “ج.ب”، التي كشفت عن إصابته بـ”الجلالة”، وعلى إثر ذلك حددت له موعدا في مصحة الرازي، لإجراء عملية إزالتها، التي في الواقع تنجز في ظرف ساعتين، إلا أنه دخل في غيبوبة لمدة 20 يوما.

وعلقت إدارة مصحة الرازي على واقعة دخول الراحل، البالغ من العمر56 سنة، والذي ليست له أي سوابق مرضية، في غيبوبة بأنه، بالفعل، أجريت له عملية جراحية لإزالة الجلالة، في 15 يناير 2021.

وحسب بلاغ المصحة ذاتها، فإن المريض المذكور، قبل وفاته، لم يسجل التقييم الأولي لعمليته أي خلل، وكان قد نقل إلى الجناح الجراحي، المتوفر على جميع آليات المراقبة الإستباقية للعمليات.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية المذكورة أجريت تحت التخدير المحلي، بصفة عادية، في جميع المراحل تحت مراقبة الطاقم الطبي، وبعدها لوحظ عنده ارتفاع في الضغط الدموي مع فقدان الوعي، ما استلزم نقله إلى الإنعاش.

وتابع البلاغ نفسه أنه تم إخطار عائلة الراحل، قبل وفاته، بخطورة حالته، ونقله إلى قسم الرعاية المركزة للمصحة، حيث خضع لفحص طبي دقيق دون أي خلل يذكر، وفحص دموي إيجابي لكوفيد-19، ما يبرر إصابته في وقت سابق بكورونا.

وزاد المصدر ذاته أن الراحل كان تحت التنفس الإصطناعي، وحالته كانت مستقرة، إلا أن المضاعفات العصبية، الناتجة عن جراحة العيون، والمنشورة في البحوث الطبية، قد تكون ناتجة بالنسبة إليه على اختلالات الجلطة الدموية، المترتبة عن الإصابة بكوفيد-19.