بالارقام.. انخفاض وفيات كورونا الأسبوعية في فرنسا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

سجلت فرنسا 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، نزولاً من 724 في الأسبوع الماضي، في حين انخفض متوسط الوفيات في 7 أيام إلى 381 لتصبح أول مرة يقل فيها هذا المتوسط عن 400 منذ أواخر يناير(كانون الثاني).



وشملت هذه الوفيات 351 حالة وفاة في المستشفيات مقابل 412 يوم الإثنين و235 حالة وفاة في دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وعادة ما تبلغ وزارة الصحة عن وفيات دور المسنين يومي الثلاثاء والجمعة.

وأرتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 19590 حالة إلى 3.49 مليون، مقارنة بزيادة قدرها 18.870 حالة قبل أسبوع.