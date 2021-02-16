شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 56384 إصابة و 1217 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:31 صباحًا, 17 فبراير 2021 م
المناطق -وكالات
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 56,384 إصابة مؤكدة و 1,217 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,542,421 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 485,070.