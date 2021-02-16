وزير يمني: الحديث عن انفراج في ملف ناقلة النفط صافر تضليل للمجتمع الدولي

المناطق - وكالات

وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الحديث عن انفراج في ملف ناقلة النفط صافر بالتضليل الكبير للمجتمع الدولي والرأي العام اليمني‏.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتلاعب بملف ناقلة النفط ‎صافر، وتمنح الوعود الكاذبة للأمم المتحدة دون تحقيق أي تقدم لدرء مخاطر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة تتهدد اليمن والمنطقة.

وأشار الوزير الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل اتخاذ ملف ناقلة النفط ‎صافر التي تحمل مليون 1,200000 برميل، كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمساومة والضغط لانتزاع مكاسب سياسية ومادية، غير آبهة بالمخاطر الكارثية المترتبة على تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة‏.

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني المجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر صرامة للضغط على ميليشيا الحوثي التي أثبتت أنها مجرد أداة لتخريب وإشعال المنطقة، والتحرك العاجل لتلافي وقوع الكارثة التي بدأ العد التنازلي لها.

داعياً الدول المطلة على البحر الأحمر للعب دور رئيس في الملف، وتوحيد الجهود لمواجهة الكارثة المحتملة.