شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا الأسبوعية تتراجع في بريطانيا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، تسجيل بريطانيا رقما قياسيا جديدا للوفيات بكوفيد-19 خلال 28 يوما بلغ 799 حالة وتسجيل 10625 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات اليومية المستوى المسجل أمس الاثنين والذي بلغ 230 لكن بيانات الأمس تكاد تكون غير دقيقة بسبب التأخر في الإبلاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وانخفض إجمالي عدد الوفيات خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.

فيما سجلت فرنسا 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، نزولا من 724 في الأسبوع الماضي، في حين انخفض متوسط الوفيات في سبعة أيام إلى 381 لتصبح أول مرة يقل فيها هذا المتوسط عن 400 منذ أواخر يناير.

وشملت هذه الوفيات 351 حالة وفاة في المستشفيات مقابل 412 يوم الاثنين و 235 حالة وفاة في دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية. وعادة ما تبلغ وزارة الصحة عن وفيات دور المسنين يومي الثلاثاء والجمعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 19590 حالة إلى 3.49 مليون ، مقارنة بزيادة قدرها 18.870 حالة قبل أسبوع.