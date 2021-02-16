الإصابات العالمية تنخفض إلى النصف فـي 5 أسابيع .. وقلق لظهور السلالة المتحورة بالمنطقة

الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح «أسترا زينيكا»

■ الصحة السعودية تدعو للتسجيل بتطبيق «صحتي»

■ شحنة جديدة من لقاح «فايزر» تصل دبي

■ إجراءات لدعم أنشطة الأعمال المتعثرة بالكويت

■ العراق يعلق جميع الأنشطة الرياضية

■ لبنان يلقح 1100 من العاملين فـي القطاع الطبي

■ 139 إصابة بالسلالة الجديدة فـي الضفة الغربية

■ تفشي العدوى بمصنع آيس كريم فـي ألمانيا

■ أستراليا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم للأسبوع الخامس على التوالي. وقال جيبريسيوس في إحاطة مساء الاثنين:”عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم يتراجع للأسبوع الخامس على التوالي. ووفقا له، فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيا انخفض إلى النصف تقريبا خلال خمسة أسابيع. من جهته قال ‏أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تشعر بقلق إزاء ظهور السلالة المتحورة للفيروس في المنطقة، حيث أبلغت بعض الدول، وبينها العراق ولبنان وفلسطين عن ظهور حالات إصابة بالفيروس المتحور الأكثر قابلية للعدوى. وأوضح المنظري أن عدد الإصابات في منطقة شرق المتوسط بلغ ستة ملايين والوفيات نحو 140 ألفاً. من جهة أخرى، أدرجت منظمة الصحة العالمية اللقاح المضاد لكوفيد19 الذي طورته شركة (أسترازينيكا) وجامعة أكسفورد ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، ما يوسع نطاق الحصول على هذا اللقاح الرخيص نسبيا لدى الدول النامية. وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس “لدينا الآن جميع لوازم التوزيع السريع للقاحات. لكننا لا نزال بحاجة إلى زيادة الإنتاج”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 109 ملايين و ألف وحالة.

خليجيا، دعت وزارة الصحة السعودية جميع السعوديين والمقيمين للتسجيل على تطبيق “صحتي” من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. في السياق أعلنت هيئة الصحة في دبي في الإمارات وصول شحنة جديدة من لقاح “فايزرـ بيوإنتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 14 حالة وفاة و3236 إصابة جديدة بالفيروس، كما أعلنت الوزارة توفير خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد19 لكبار السن من مواطنيها والمقيمين في المنازل. في الكويت كلًف مجلس الوزراء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمشاريع المتعثرة. وكلًف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا.

الى ذلك، علق العراق جميع الأنشطة الخاصة بالمنافسات الرياضية داخله. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريحات إن “جميع الأنشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي، وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة. بدوره أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري أنه تم تلقيح نحو 1100 شخص من العاملين في الجسم الطبي اللبناني. في السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 139 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدد من مناطق الضفة الغربية. دوليا، أعلن مصنع للآيس كريم بمدينة أوسنابروك الألمانية عن حدوث تفش كبير لفيروس كورونا المستجد داخله. وأكد متحدث باسم المصنع أنه تم إغلاق المنشأة، وأوضح أن مكتب الصحة في المدينة يعمل حاليا على إجراء اختبارات للعاملين. وبحسب مشغل مصنع “ فرونيري”، فإن المنشأة تعد واحدة من أكبر مصانع الآيس كريم في أوروبا. من جهتها وافقت أستراليا على استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، لتجعله بذلك اللقاح الثاني الذي تتم الموافقة على استخدامه.

آسيويا، أعلنت رئيسة الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جونج إون كيونج، أن حكومة بلاده لا تستبعد شراء لقاح “سبوتنيك 5” الروسي المضاد لـ”كوفيد19”، وتدرس إمكانية شرائه من بين لقاحات أخرى في حالة ظهور سلالات جديدة من الفيروس. بدوره قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إن التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده سوف يبدأ في 26 فبراير. وقال محيي الدين: “سوف اتلقى التطعيم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية”.