السعودية.. "الصحة" ترد على شائعات حول لقاحات وتحورات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه.



وأشار العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إلى أن ذلك لا يعني الاطمئنان بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وصولًا لتحقيق آثار إيجابية.

ونفى المتحدث باسم الوزارة ما يتردد بشأن ربط ارتفاع الحالات بأنه ناتج عن تحورات للفيروس.

وأوضح أن عدداً من مناطق المملكة لا تزال ترصد تصاعداً في تسجيل الحالات المؤكدة والحالات الحرجة، واصفاً المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات بـ"الحساسة" التي تتطلب المزيد من الحرص.

ولفت إلى أن كل ما نُشِر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة.

وأكد أنَّ اللقاحات أثبتت فعاليتها وقدرتها على حماية الفرد، وأنه سيكون هناك توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع بالوجود في مناطق المملكة كافة باستيعابية وسرعة أعلى خلال المراحل المقبلة.

‏وأوصى متحدث الصحة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وسمنة مفرطة، بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 462812 شخصًا.

وأعلن الدكتور العبدالعالي تسجيل 322 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (373368) حالة، من بينها (2630) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 480 حالة حرجة.

وذكر أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 364297 حالة بإضافة 371 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6441 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة.