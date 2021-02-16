شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الجيش اليمني يعلن مصرع 8 حوثيين بينهم قيادي غرب مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مصرع ٨ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي ميداني، وجرح أربعة آخرين، شمالي غرب محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني نفذ كمينا محكما لميليشيا الحوثي، في محزام ماس شمالي غرب محافظة مأرب، ما أسفر عن مصرع ٨ من الميليشيات، بينهم قيادي ميداني، وجرح أربعة آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم من مصرع 23 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإصابة آخرين، في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، مساء الاثنين، إن 23 عنصرًا حوثيًا لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات في عملية استدراج في جبهة الجدعان".

وأكد أن وحدات من قوات الجيش، "نفذت عملية استدراج لمجاميع حوثية في محزام ماس، شرق معسكر ماس، في جبهة الجدعان (شمال غرب مأرب)، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار إلى أن "مدفعية الجيش دمرت طقمين قتاليين، وسيارة "جيب" تابعة للميليشيا الحوثية، في محزام ماس، جبهة الجدعان، وقتل وجرح جميع من كانوا على متنها".

وأفاد، أن "مقاتلات التحالف شنت غارتين جويتين، استهدفت الأولى نقطة قيادة وسيطرة تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية، غرب معسكر ماس، بينما استهدفت الأخرى طقماً محملاً بالأسلحة والذخائر في منطقة نبعة".

في السياق، كسرت قوات الجيش اليمني، الاثنين، هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إنه تم سحق عدّة مجاميع حوثية أثناء محاولتها التقدم نحو مواقع عسكرية في جبهة المخدرة، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

كما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية مركز قيادة للميليشيا الحوثية في محيط الجبهة، فيما استهدف بغارة أخرى أطقما محملة بالأسلحة والذخائر بينما كانت في طريقها إلى الميليشيات.