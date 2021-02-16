شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الإرياني يتهم ميليشيا الحوثي بالتلاعب بملف الناقلة صافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية بالتلاعب بملف ناقلة النفط صافر، وقال: "ما زالت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتلاعب بملف ناقلة النفط صافر وتمنح الوعود الكاذبة للأمم المتحدة من دون تحقيق أي تقدم لدرء مخاطر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة تتهدد اليمن والمنطقة".

واعتبر أن "ما يجري الحديث عنه من انفراجة تضليل كبير للمجتمع الدولي والرأي العام اليمني".

سفينة صافر في البحر الأحمر (أرشيفية- فرانس برس)

وتابع الإرياني في تغريدة أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل اتخاذ ملف ناقلة النفط صافر التي تحتوي مليونا ومئتي ألف برميل نفط كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمساومة والضغط لانتزاع مكاسب سياسية ومادية غير آبهة بالمخاطر الكارثية المترتبة على تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة".

ودعا وزير الإعلام اليمني دول البحر الأحمر للعب دور بملف صافر لتجنب الكارثة المحتملة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر صرامة للضغط على ميليشيا الحوثي التي أثبتت أنها مجرد أداة لتخريب وإشعال المنطقة والتحرك العاجل لتلافي وقوع الكارثة التي بدأ العد التنازلي لها.

وكان الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه من مخاطر خزان صافر النفطي في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني، معتبرا أن أزمة اليمن تهدد اليمنيين بالمجاعة والمنطقة بعدم الاستقرار.

كما طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم إزاء تلاعب ميليشيا الحوثي الانقلابية بملف ناقلة النفط صافر، وذلك غداة إعلان الأمم المتحدة عن عرقلة ميليشيا الحوثي لمهمة البعثة الأممية لصيانتها.