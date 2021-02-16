دعوات أوروبية لاعتماد استراتيجية «صفر كوفيد»

لا يزال القضاء على فيروس كورونا الشغل الشاغل لخبراء الصحة في دول العالم، وتختلف التقديرات من بلد إلى آخر في مجابة الوباء لكن الجميع يتفق على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية، فيما يتجه خبراء الصحة في أوروبا إلى تبني استراتيجية «صفر كوفيد» كأحد الخيارات للحد من تفشي الوباء. وتتزايد الدعوات في أوروبا من المتخصصين والخبراء إلى تطبيق استراتيجية «صفر كوفيد» ويهدف هذا النهج إلى القضاء تماماً على انتشار فيروس كورونا في منطقة أو بلد بفضل تدابير صارمة تتخذ ما إن تظهر إصابات، وتقترن بإحكام السيطرة على بؤرة الوباء من خلال فحوص الكشف وتتبع المخالطين والعزل. وبموازاة ذلك، تتواصل الحياة بشكل طبيعي في المناطق التي لا ينتشر فيها الفيروس.

ثلاثة مكاسب

ويؤكد خبير الأمراض المعدية أنطوان فلاهو أن «ثمة ثلاثة مكاسب للدول التي اعتمدتها»، وهي نيوزيلندا وأستراليا والصين وتايوان وفيتنام. وأوضح فلاهو، وهو مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف، «على الصعيد الصحي، هم أبطال العالم بلا منازع من حيث تدني عدد الوفيات نسبة إلى التعداد السكاني. وعلى الصعيد الاجتماعي، عادت الحياة إلى طبيعتها مع فتح المطاعم والنشاطات الثقافية والرياضية والمدارس والجامعات بشكل عادي، في غياب شبه كامل للقيود».

«التعايش» مع الفيروس

ويرى فلاهو أن خيار «صفر كوفيد» أفضل بشكل واضح من «استراتيجية الاحتواء التي تتبعها معظم الدول الغربية» والتي «تنظم التعايش مع (الفيروس) بين موجتي إصابات».

ووافقه الرأي أستاذ الصحة العامة في معهد لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة البروفيسور مارتن ماكي، الوضع الحالي غير مقبول».

وقال «نحاول عبثا السيطرة على الوباء، ثمة موجات جديدة بلا توقف وبالتالي المزيد من الحجر، ولا يمكن لأحد التخطيط لأي شيء، أو الذهاب في عطلة أو الزواج، أو الاستثمار في إقامة مطعم».

الخيار الوحيد

وشدد كذلك على أنه «كلما انتشر الفيروس أكثر، ازدادت أخطار ظهور نسخ متحورة. ولا يمكن الاستمرار مع موجة ثالثة ورابعة وخامسة عشرة، وعشرين»، مبدياً قناعته بأن نهج «صفر كوفيد» هو «الخيار الوحيد».

ومع ذلك، يحذر خبراء الصحة العامة ومسؤولون حكوميون كبار من أن فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديداً، وطلبوا بضرورة الاستمرار في الإجراءات المعمول بها للوقاية.

(وكالات)