روتين بايدن يختلف عن سلفيه ترامب وأوباما

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن بايدن وضع جدولاً منتظماً منذ يومه الأول لوصوله إلى البيت الأبيض، بما في ذلك تناول القهوة في الصباح مع السيدة الأولى، ثم يبدأ الاجتماعات بين الموظفين قبل الساعة 8 صباحاً، وهي مزيج من الاجتماعات الشخصية وعقد المؤتمرات، ثم إجراء الاجتماعات وعقد المكالمات الهاتفية من المكتب البيضاوي، ويبدأ ذلك بعد الساعة 9 صباحاً مباشرةً، وغالباً ما يعود إلى مقر إقامته بحلول الساعة 7 مساءً.

خلال هذا الوقت، غالباً ما يُرى في رواق البيت الأبيض وهو يحمل كومة من المجلدات أو الكتب، ومازال متمسكاً بحقيبته الجلدية بنية اللون التي لطالما استخدمها. وعندما لا يتمكن بايدن من مقابلة مسؤول أو وزير في مجلس الوزراء شخصياً، يتم نقل شاشة كبيرة إلى المكتب البيضاوي لعقد الاجتماع افتراضياً.

وعلى عكس آخر أسلافه، الذين أمضوا ساعات الليل في قراءة ملخص لأحداث اليوم مثل باراك أوباما أو مشاهدة التلفزيون مثل الرئيس دونالد ترامب، يعتبر جو بايدن من النوع الذي ينام مبكراً. وقالت مصادر مقربة منه إنه تكيف داخل البيت الأبيض في فترة ضئيلة للغاية؛ إذ إنه أمضى وقتاً طويلاً فيه كنائب للرئيس، حيث كان يتنقل في ممرات ويست وينغ وسياسات الإدارة لمدة ثماني سنوات باعتباره الرجل الثاني بعد أوباما، وقد أمضى وقتاً في العمل في واشنطن أكثر من أي رئيس منذ عقود. ويأتي الملخص اليومي لجو بايدن ليلاً قبل موعد نومه، وهو عبارة عن تحديث سري للغاية عن الاستخبارات العليا في البلاد، ويقرأه أمام موقد شيد في مدفأة المكتب البيضاوي.

في عطلات نهاية الأسبوع، حافظ بايدن على روتينه المتمثل في حضور كنيسة جورج تاون، ثم يتوقف عند محل لبيع الخبز، وقد قال قبل توليه المنصب إنه يعتزم التسكع مع العائلة والقيام بما يفعلونه دائماً مثل لعب الورق مع حفيداته. ويُذكر أنه لأول مرة منذ عقود، لا يتضمن البيت الأبيض أطفالاً مقيمين في المبنى، وبذلك يكون القصر الذي تبلغ مساحته 55000 قدم مربعة يتضمن الرئيس وزوجته فقط.

(وكالات)