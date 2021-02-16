200 شخص متهمون في الهجوم على الكونجرس



أكد تقرير نقلته شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أن الادعاء الأمريكي وجه اتهامات لأكثر من 200 شخص على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونجرس، في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن الهجوم كان من تخطيط فرد، أو مجموعة. وذكر تقرير «إن بي سي» أن نحو 211 شخصاً وجهت لهم اتهامات فيدرالية تشير إلى تنوع دوافع المتهمين وسلوكهم، ما بين ممارسة العنف، إلى الجهل الواضح بأن ما كانوا يفعلونه كان غير قانوني.

تحقيق معمق

ويتحدر المتهمون من 43 ولاية، وأكثرهم من ولايتي تكساس ونيويورك، ونحو 70 في المئة منهم رجال، وهناك نحو 20 شخصاً من المحاربين القدامى. ويواجه عدد من المشتبه فيهم اتهامات بالاعتداء على أفراد الشرطة، والتهديد بالاعتداء على مشرعين، والدخول بشكل غير شرعي إلى المبنى.

وقد استعان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في تحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المبنى بأكثر من 200 ألف صورة ومقطع فيديو أرسلها مرشدون، وباستخدام برامج التعرف إلى الوجه.

وقال «إف بي آي» إن ما يقرب من 20 شخصاً من المتهمين لديهم صلات بجماعات يمينية متطرفة، وأبرزها مجموعة «براود بويز»، التي كان أحد قادتها جو بيجز، من فلوريدا، من أوائل من دخلوا المبنى، ودومينيك بيزولا، الذي استخدم درعاً للشرطة لكسر نافذة سمحت بدخول أوائل المقتحمين إلى المبنى. واتهم ثلاثة أشخاص في ميليشيا أخرى تسمى «أوث كيبرس» (حراس القسم) بالتخطيط للهجوم واستخدام هواتفهم المحمولة كأجهزة اتصال لاسلكي أثناء العملية. لكن بعد أسابيع من الهجوم، لا تشير التفاصيل الواردة في مذكرات الاعتقال ولوائح الاتهام حتى الآن إلى أن الهجوم كانت فكرة شخص واحد، أو مجموعة، ولم يتم تحديد توقيت صياغة الخطط الأول لعملية اقتحام المبنى التي حدثت أثناء فرز أصوات المجمع الانتخابي، بحسب «إن بي سي».

بحث الحقائق والاسباب

في السياق، أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن المشرّعين سيشكلون لجنة مستقلة من خارج المجلس لمراجعة «الحقائق والأسباب» المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول التابع للكونجرس يوم السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي. وقالت بيلوسي، في رسالة للمشرعين، إن اللجنة ستشكل على غرار لجنة مماثلة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرة إلى أنها ستنظر في «الحقائق والأسباب المتعلقة باستعداد واستجابة شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية التي تتبع الولايات والمحلية».

اسلحة قرب البيت الابيض

وأمس الأول الاثنين، اعتقلت عناصر وكالة الخدمة السرية شخصين بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة قرب البيت الأبيض. وقال متحدث باسم الوكالة إنه عند الساعة الخامسة ونصف من يوم 13 فبراير/ شباط، اقترب شخصان من أحد عناصرنا بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا الذي يقع فيه البيت الأبيض، وقال أحدهما إن بحوزته مسدساً وتم اعتقاله على الفور، أما الشخص الثاني فتم اعتقاله بعد العثور بحوزته على مسدس غير مسجل وذخيرة في سيارة متوقفة جانباً. وأشار تقرير للشرطة إلى أن الشخصين اقتربا من عملاء الخدمة السرية معلنين أنهما «كانا هناك للقاء رئيس الولايات المتحدة ولديهما رسالة إليه». وذكرت الصحيفة أن الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض في وقت وقوع الحادث، حيث غادر يوم الجمعة الماضي، واشنطن متوجهاً إلى كامب ديفيد. (وكالات)