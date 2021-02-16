«الصحة العالمية»: إصابات «كورونا» تنخفض إلى النصف

أفادت منظمة الصحة العالمية بانخفاض عدد حالات الإصابة المُبَلَّغ عنها بفيروس كورونا للأسبوع الخامس على التوالي حول العالم، لكن خبراء الصحة شددوا على ضرورة توخي الحذر، لأن الفيروس يتمتع بقدرة شديدة على العدوى، لاسيّما مع الطفرات الجديدة، في وقت تسارع فيه دول لتلقيح مواطنيها وإجراء المزيد من الدراسات لمجابهة الوباء، وخاصة النسخ المتحورة منه، كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس.

ونقل موقع «أخبار الأمم المتحدة» عن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية القول إن الأسبوع الماضي شهد أقل عدد من الحالات الأسبوعية المُبَلَّغ عنها بكورونا منذ أكتوبر، وأضاف «انخفض عدد حالات كورونا الأسبوعية المُبَلَّغ عنها بمقدار النصف تقريباً، من أكثر من خمسة ملايين حالة قبل خمسة أسابيع إلى 2.6 مليون في الأسبوع الذي بدأ بالثامن من فبراير».ورغم هذا الانخفاض الذي «يبعث على الأمل»، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن «النيران لم تُخمد بعد.

النسخ المتحوّرة

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية إنّ المفوضية ستطلق برنامجاً لدراسة النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا وإنّ البرنامج الذي أطلق عليه اسم «هيرا إنكوبيتور»، «سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية وستخصّص له أموال كثيرة» من دون أن توضح قيمة هذه الأموال.

وأكدت اليابان أنها ستطلق حملتها للتحصين ضد كورونا باعطاء اللقاحات لموظفي المستشفيات، فيما يتعين على بقية السكان الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر، وفي المرحلة التالية، ستعطى اللقاحات للعاملين الصحيين الآخرين. ولن تعطى للمسنين حتى نيسان/إبريل المقبل.

تلقيح المدرسين

وبدأت تشيلي من جانبها التي كانت من بين أولى الدول في أمريكا اللاتينية التي أطلقت حملة التطعيم الشاملة في 24 كانون الأول/ديسمبر، تلقيح المدرسين استعداداً لإعادة فتح المدارس في الأول من آذار/مارس. وتأمل الحكومة في الانتهاء من تلقيح الفئات الأكثر ضعفاً (نحو خمسة ملايين) قبل 30 آذار/مارس وتطعيم عشرة ملايين شخص قبل 30 حزيران/يونيو في بلد يعدّ 36 مليون نسمة.

حملة بطيئة بالبرازيل

وفي البرازيل تلقى أكثر من 2 في المئة من السكان البالغ عددهم 212 مليوناً الجرعة الأولى من اللقاح، بعد شهر من انطلاق الحملة الوطنية التي تسير بوتيرة بطيئة، ووجدت الولايات والمدن البرازيلية نفسها متروكة لتدبير أمرها، مع العديد من الإخفاقات والتزوير وحتى تعليق عملية التلقيح كما حصل في ريو دي جانيرو والسلفادور بسبب نقص الجرعات.

وواجهت البرازيل صعوبات في استيراد جرعاتها الأولى. وتتوقع الحكومة تسلم 210 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا بحلول نهاية العام و100 مليون جرعة من كورونافاك بحلول نهاية آب/أغسطس المقبل.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,408,243 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019. (وكالات)