شكرا لقرائتكم خبر عن قانون فرنسي مثير للجدل لمحاربة «الانعزالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أف.ب

أقر النواب الفرنسيون بغالبية واسعة، الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون يثير جدلاً، لمحاربة لما يسمى «الانعزالية» يسعى خصوصاً إلى مكافحة التطرف الذي ينسب إلى مسلمين، إلا أن اليسار انتقده معتبراً أنه يهمش المسلمين فيما اعتبره اليمن «مائعاً».

وأيد 348 نائباً النص الذي «يعزز مبادئ الجمهورية» ويهدف خصوصاً إلى مكافحة التطرف في بلد شهد اعتداءات عدة منذ عام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتاً. وقد صوت 151 نائباً ضد المشروع وامتنع 64 عن التصويت.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها إقرار 313 تعديلاً، وسيحال على النقاش في مجلس الشيوخ في إبريل/نيسان.

وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات، بدءاً من الهجوم على أسبوعية «شارلي إيبدو» الساخرة في يناير/كانون الأول 2015 وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويجرّم النصّ «الانعزالية» ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى. ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة.

وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي «تمويلات أجنبيّة». ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام.

ويهدف ذلك خصوصاً إلى منع دخول أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة. وقال وزير الداخليّة جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إنّ مشروع القانون «يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار التطرف (الذي يمثّل) أيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة».

«تقهقر سياسي»

لكنّ معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أنّه يقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية، وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة. وشهدت الجمعيّة الوطنيّة جدلاً حادّاً حول فصل يتعلّق بالتعليم في المنزل الذي يشمل اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.

ويشدّد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محدّدة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحيّة، إعاقة، تنقّل العائلة بين مناطق عدّة، وغيرها).

وقبل 15 شهراً من موعد الانتخابات الرئاسية دافع نواب الغالبية الرئاسية عن مشروع «متوازن» في وقت اعتبره المعارضون إما ضعيفاً وإما قمعياً أو أنه لا يصيب الهدف ولا يشمل فصلاً عن العنصرية. ويعتبر اليسار الراديكالي المعارض بقوة للنص أن المشروع «يهمش المسلمين».

في المقابل، يعتبر آخرون أنّ الفرنسيّين يعيشون حالة «إنكار» لوجود ما أسموه «التطرّف من مسلمين» في بلادهم.

وقال دايمان أباد زعيم كتلة «الجمهوريون» التي صوتت بشبه إجماع ضد المشروع إن النص «فاتر ومائع» ولا يتطرق إلى مواضيع مثل «تدفق المهاجرين والتطرف في الجامعات والمدارس والسجون والرياضة».