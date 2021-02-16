اليمن: ميليشيات الانقلاب تنزف على الجبهات و«التحالف» يدمر مواقعها

عدن:”الخليج 365”

لقي ما لا يقل عن 38 عنصراً من ميليشيات الحوثي، أمس، مصرعهم، وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح وجبهة محزام ماس غرب محافظة مأرب، ودمر طيران التحالف وطيران الجيش مواقع استراتيجية للميليشيات بينها مركز قيادة وسيطرة على جبهة المخدرة، وبينما يستمر نزيف ميليشيات على جبهات القتال طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين بوقف عملياتهم العسكرية كافة في محيط المحافظة، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية على سكان المحافظة جراء الهجوم الحوثي.

من جانبه استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بأربع غارات جوية تجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي، في مواقع متفرقة بمديرية صرواح. كما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية مركز قيادة للميليشيات الحوثية في محيط جبهة المخدرة، فيما استهدف بغارة أخرى أطقما محملة بالأسلحة والذخائر بينما كانت في طريقها إلى الميليشيات.

وقالت الأمم المتحدة إن التصعيد الحوثي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها، مشيرة إلى أن الهجوم على مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية في مأرب، وانهاء الهجمات على الاراضي السعودية والعودة إلى طاولة المفاوضات وقالت إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب وانهاء الاعتداءات الجوية على الاراضي السعودية. واضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ان: «هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام، أو بإنهاء الحرب في اليمن».