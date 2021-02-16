الإمارات تدين هجوم أربيل وترفض كل أشكال العنف والإرهاب

عواصم: «الخليج، وام

دانت دولة الإمارات بشدة، أمس الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة في مدينة أربيل وضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، فيما لقي الهجوم الارهابي غضباً أمريكياً وتنديداً واستنكاراً عربياً ودولياً واسعاً.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء الإثنين قاعدة جوية في إقليم كردستان وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين إضافة إلى جندي أمريكي، متعهّداً بمحاسبة المسؤولين عنه. وقال بلينكن في بيان: نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي استهدف إقليم كردستان العراق، مضيفاً: لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني لمناقشة الحادث وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

تحذير أممي

وحذرت الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة في العراق بعد الهجوم الصاروخي. وشجبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في تغريدة «مثل هذه الأعمال الشنيعة والمتهورة» التي تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار. ودعت إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة.

ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق عمل شائن وغير مقبول.

إدانات عربية

عربياً، دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدنية أربيل، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل، باعتبارها تشكل تصعيداً خطيراً يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق. وجدد أبو الغيط والعسومي تضامن الجامعة العربية والبرلمان العربي ووقوفهما التام مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية، والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه. كما دانت مصر الهجمات الصاروخية، التي تعرضت لها مدينة أربيل، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، دعمها للعراق، في ما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، وتؤكد بموازاة ذلك تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

إدانات محلية

الى ذلك، دان رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، محمد الحلبوسي، الهجوم الصاروخي على محيط مطار أربيل، لافتاً الى أن هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً واستهدافاً لأمن البلاد». ودعا النائب العراقي رعد الدهلكي، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لتوحيد الجهد الاستخباري والامني والعسكري لإنهاء سطوة العصابات المجرمة التي استباحت الجميع.