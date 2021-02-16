«الرئاسي» الليبي: الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال 10 أيام

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بدأت بالفعل، وستكون جاهزة خلال 10 أيام، فيما قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة «تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار، في حين عقد نواب من البرلمان، أمس الثلاثاء، جلسة تشاورية في صبراتة (غرب)، لبحث سبل توحيد البرلمان، قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، ومناقشة إعادة هيكلة البرلمان، وانتخاب رئيس جديد.

المنفي في طرابلس

ووصل المنفي أمس إلى طرابلس عبر مطار معيتيقة، وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في استقباله.

وتأتي الزيارة بعد جولة أولى قام بها المنفي في الشرق، بدأها من بنغازي ثم طبرق والبيضاء، في إطار مشاورات توحيد المؤسسات الليبية.

جوتيريس يثني على دور المنفي

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس،أمس،المنفي،على انتخابه ، وأثنى على دوره في «في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة، ولم الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من جوتيرس، وعده خلاله بزيارة ليبيا في «أقرب وقت ممكن».

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة «تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار».

وأكد الدبيبة في إحاطته أمام المجلس الأعلى للدولة، أمس، استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات تراعي التنوع والمشاركة الواسعة، حسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

أما بخصوص سمات الحكومة، فقال الدبيبة إنها ستعمل على «ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي»، وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية «هي أهم الاستحقاقات»، وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن.

وأكد ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي، وقال: «المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية جوانب رئيسية نسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع لجنة «5+5» العسكرية، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية».

وفي وقت سابق أمس، قال الدبيبة إن الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الدولة تأتي «تحقيقاً لمبدأ التشاور المستمر مع جميع السلطات»، حسب تغريدة على حسابه في «تويتر».

وأضاف: «نأمل أن يساهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في السُّلطات التي تمثله».

مالطا تبحث فتح سفارتها بطرابلس

في سياق آخر، بحث الدبيبة مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا إمكانية فتح سفارة مالطا في طرابلس، كما ناقشا الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي، والهادفة إلى تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

جلسة صبراتة بنصاب قانوني

في الأثناء، عقد نواب من البرلمان ، أمس، جلسة تشاورية في مدينة صبراتة غرب البلاد، لبحث سبل توحيد البرلمان قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ومناقشة إعادة هيكلة البرلمان وانتخاب رئيس جديد. وتأتي هذه الجلسة بعد يوم واحد من جلسة مماثلة في طبرق «شرق»، بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح والنائب الثاني أحميد حومة، وحوالي 20 نائباً، وتمت الدعوة فيها إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت (وسط).

ويطالب المجتمعون في صبراتة، بانتخاب رئيس جديد من إقليم فزّان، كشرط أساسي قبل التنقل لسرت والبدء في إجراءات منح الثقة للحكومة.

وفي هذا السياق، قال النائب وأحد المشاركين في الجلسة جبريل أوحيدة، ل«العربية.نت»، إن الجلسة حققت النصاب بعد وصول أكثر من 90 نائباً إلى صبراتة، مشيراً إلى أنها جلسة للم شمل البرلمان حتى يكون قادراً على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به، وكذلك لمناقشة آليات اعتماد الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها قبل يوم 26 الجاري، وتغيير الرئاسة وإعادة تنظيم اللوائح للبرلمان.

مبادرة لتوحيد البرلمان

وتقدم نواب فزان، بمبادرة لتوحيد البرلمان، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتضمنت المبادرة عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة النائب الأول والثاني في سرت، يتم تأمينها عن طريق اللجنة العسكرية المشتركة.

دعوة دولية لعدم إرجاع اللاجئين

أكدت المفوضية الدولية للاجئين أن خفر السواحل الليبي تمكن أمس من إعادة قرابة 1000 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا مرة أخرى.

ودعت المفوضية إلى عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا مرة أخرى. (وكالات)