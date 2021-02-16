مسيرة حاشدة للحراك الجزائري في الذكرى الثانية للانتفاضة



تجمع آلاف الأشخاص،أمس الثلاثاء، في شرق الجزائر في خراطة، مهد الحراك المناهض للحكومة، لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، فيما قال السفير الفرنسي لدى الجزائر،فرنسوا غوييت،إن علاقات بلاده مع الجزائر تتسم بالصداقة والشراكة بالرغم من الماضي الأليم الذي لا مناص منه.

وتعتبر خراطة التي تقع على بعد 300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، مهد الحراك. وفي 16 فبراير/شباط 2019، تجمع فيها بشكل عفوي آلاف الجزائريين المعارضين لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة.

وبعد أسبوع، في 22 فبراير، امتدت الاحتجاجات إلى الجزائر العاصمة ووصلت إلى بقية أنحاء البلاد،ما أدى إلى اندلاع حركة شعبية غير مسبوقة تطالب ب«حل النظام» القائم منذ استقلال الجزائر في عام 1962.

ورفع المتظاهرون،أمس الثلاثاء،الأعلام الوطنية مرددين شعارات الحراك «من أجل استقلال الجزائر»

وبدأ مئات المتظاهرين في التجمع وسط المدينة منذ مساء أمس الأول الاثنين تحضيراً للمسيرة المقررة منذ أسابيع.

وجاءت تظاهرة خراطة استمراراً لمسيرات الحراك المتوقفة منذ سنة بسبب جائحة كوفيد-19، للمطالبة ب«دولة مدنية» و«استقلالية القضاء» و«حرية التعبير والصحافة» والإفراج عن معتقلي الرأي، كما كتب على اللافتات المرفوعة.

وشاركت شخصيات سياسية من المعارضة في المسيرة، ومنهم كريم طابو المعتقل السابق والمتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي «قيد التأسيس» ومحسن بعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وزبيدة عسول محامية ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.

وتوقفت تظاهرات الحراك منذ مارس/آذار 2020 بسبب فيروس كورونا، لكن مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، ازدادت التعبئة خصوصاً في منطقة القبائل «شمال شرق».

من جهة أخرى، قال السفير الفرنسي لدى الجزائر،فرنسوا غوييت،إن علاقات بلاده مع الجزائر تتسم بالصداقة والشراكة بالرغم من الماضي الأليم الذي لا مناص منه.

وأضاف غوييت أن الجزائر تعتبر شريكاً استراتيجياً بالنسبة لفرنسا، من منظور قوتها القارية، وتشكيلها لمحور توازن دبلوماسي يتوخى الحوار والهدوء في حل الأزمات الإقليمية.

ولفت غوييت إلى أن المؤرخ الفرنسي، بنيامين ستورا،يعمل في مسار التحقق وتمحيص الحقبة الاستعمارية، لوضعها أمام واقع الاعتراف الجماعي، الأمر الذي سيسهم في الدفع بالنسبة للبلدين.

وتابع: «من الضروري إظهار الطرف الفرنسي الرغبة في التصالح مع الجزائريين، من خلال سلوكيات ومبادرات رمزية وملموسة أيضاً». (وكالات) (أ.ف.ب)