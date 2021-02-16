شكرا لقرائتكم خبر عن الحميدان: دبي تعمل على تحقيق الاستقرار المجتمعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي باعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي بناء على دراسة قدمتها هيئة تنمية المجتمع بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية، وأعرب عن اعتزاز النيابة العامة بمشاركتها مع الجهات الحكومية المعنية في دراسة إنشاء هذا المركز، ليكون إضافة مهمة للمنجزات المجتمعية والصروح المعنية بتحقيق الأمان والاستقرار، وقال إن حكومة دبي تعمل على تحقيق الاستقرار المجتمعي، ورعاية كافة أفراد المجتمع، والاهتمام بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة وتأهيلٍ مختلف، كالأحداث والأطفال للتأكد من تقويم سلوكهم، وانسجامهم مع مجتمعهم، وتصحيح مسلكهم وأخطائهم، وعدم جنوحهم نحو السلوكيات الشاذة والإجرام، مؤكداً أن المركز سيعزز تكامل جهود فرق العمل والجهات المسؤولة في دبي عن رعاية وتأهيل الأحداث من خلال وجود جهة واحدة معنيّة بالمتابعة الاجتماعية، وسنّ المُمكِنات التشريعية والبشرية والتقنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.