شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «غرفتي» أبوظبي وتل أبيب لتعزيز التعاون التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثلة في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية. جرى ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمعهما بهدف تعزيز التعاون التجاري في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص وممارسة الأعمال، بما يسهم في الارتقاء بمجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وشملت بنود الاتفاقية العمل بشكل ثنائي على المساهمة في بناء جسور التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية الحيوية، ومنها قطاع السياحة والتقنية والزراعة وقطاعات الأعمال الطبية والتكنولوجية والمهن الرقمية، حيث سيسهم ذلك في زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأكد محمد ثاني الرميثي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن غرفة أبوظبي على استعداد تام لتقديم كل الخدمات الممكنة لدفع التعاون التجاري المشترك بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وتل أبيب، في مختلف القطاعات الاستثمارية المعنية، لاسيما بعد توقيع دولة الإمارات لمعاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل، التي ستساهم في إتاحة مجالات التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية الخصبة بين قطاعي الأعمال في الإمارات وإسرائيل، اللتين تمتلكان اقتصاداً مزدهراً في الشرق الأوسط.

وأشار أوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، إلى أن توقيع الاتفاقية مع غرفة تجارة أبوظبي، ستكون حجر أساس في تطور العلاقة الاقتصادية مع إمارة أبوظبي، لكونها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية، وبوابة عبور مركزية للتجارة بين شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، مؤكداً أهمية هذه المميزات لتصدير المنتجات الاقتصادية الإسرائيلية، ومشدداً على أن هذا التعاون سيرسم خطوة تمهد الطريق لمزيد من التعاون في مختلف القطاعات التجارية.