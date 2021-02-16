بنوك الإمارات تحافظ على الربحية رغم تبعات الجائحة

دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت قراءة لـ ”الخليج 365” حول بيانات 14 من البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المحلية نجاح البنوك في الحفاظ على ربحية في العام الماضي في مواجهة تبعات الأزمة، فعلى الرغم من تأثيرات الجائحة التي أدت إلى قيام البنوك باستقطاع مخصصات مرتفعة على الانخفاض في قيمة الأصول، تمكنت هذه البنوك من تسجيل صافي أرباح وصل إلى 26.15 مليار درهم بتراجع بمعدل 41.7% قياساً بمستوى ربحية عام 2019، الذي بلغ 44.84 مليار درهم.

لكن البيانات أظهرت أن تأثير الجائحة على الإيرادات التشغيلية الإجمالية للبنوك الوطنية المدرجة كان محدوداً مع تراجع لم يزد معدله في العام الماضي على 2.8% ليصل إجمالي الإيرادات التشغيلية لهذه البنوك إلى 91 مليار درهم مقابل 93.6 مليار درهم في 2019.

وسجلت بنوك دبي أرباحاً صافية وصلت إلى 9.97 مليار درهم في 2020، مقابل 23.1 مليار درهم في 2019، أي بتراجع يصل معدله إلى 57%، وذلك نتيجة لرفع المخصصات بحوالي 97.1% من 8.58 مليار درهم في 2019، على 16.91 مليار درهم في العام الماضي. وأظهرت قراءة بيانات بنوك دبي وعددها أربعة بنوك هي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وبنك المشرق ودبي التجاري، أن الإيرادات التشغيلية الإجمالية لهذه البنوك سجلت تراجعاً محدوداً بمعدل 1.4% في العام الماضي لتصل إلى 44.48 مليار درهم مقابل 45.13 مليار درهم في 2019. ونمت أصول بنوك دبي الوطنية في العام الماضي بحوالي 6.4% إلى 1.16 تريليون درهم، مقابل 1.09 تريليون درهم في 2019.

وبحسب البيانات المالية لبنوك أبوظبي الثلاثة وهي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول وأبوظبي التجاري تراجعت الأرباح الصافية لهذه البنوك بحوالي 20% من 19.99 مليار درهم في 2019، إلى 15.96 مليار درهم في العام الماضي، وذلك مع ارتفاع المخصصات بحوالي 117.2% إلى 10.54 مليار درهم في العام الماضي مقابل 4.85 مليار درهم في 2019. وتراجعت الإيرادات التشغيلية الإجمالية لبنوك أبوظبي الوطنية بحوالي 4.7% في العام الماضي إلى 36.9 مليار درهم، مقابل 38.7 مليار درهم في 2019.

وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك الثلاثة بحوالي 8.2% في العام الماضي إلى 1.46 تريليون درهم مقابل 1.35 تريليون درهم في 2019.

وتضم الـ 14 بنكاً إضافة إلى البنوك الوطنية في دبي وأبوظبي المذكورة أعلاه مصرف الشارقة الإسلامي ورأس الخيمة الوطني وبنك الفجيرة وبنك الشارقة وبنك أم القيوين والعربي المتحد ومصرف عجمان.